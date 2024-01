Chiara Venturi:: "Non mi candido a sindaco di Predappio"

Con riferimento al vostro articolo pubblicato in data domenica 21 gennaio, mi preme comunicare che non c’è mai stato neppure il pensiero di una mia candidatura a sindaco. Né ora né in passato. Qualsiasi riferimento a una tale ipotesi, dunque, è da considerarsi priva di qualsiasi fondamento.

Inoltre, dopo 15 anni di servizio come consigliere comunale di maggioranza, vicesindaco e consigliere di opposizione, ho scelto di non ricandidarmi e di concludere (almeno per ora) la mia esperienza politica. Che è sempre stata indipendente e autonoma da quella di mio marito e non ascrivibile a quella di ’moglie di’.

Tanto è vero che in questi ultimi anni ho svolto la mia esperienza con spirito puramente civico, non essendo da ormai 4 anni iscritta ad alcun partito politico. Da donna affezionata alla propria comunità, tuttavia, continuerò a seguire le evoluzioni e la vita del nostro territorio, pur senza avere ruoli nè compiere attività di militanza politica. Non posso evitare di concludere con un auspicio: che chiunque si presenterà alle prossime elezioni e avrà l’onore di guidare l’Amministrazione, sappia dare a Predappio e alle sue frazioni una prospettiva, una visione e un indirizzo che vadano oltre la gestione dell’ordinaria amministrazione. Che è ciò di cui oggi a Predappio, e non solo, si avverte maggiormente l’assenza.

Chiara Venturi

***

Abbiamo riportato un’ipotesi diffusa nell’area di centrosinistra: prendiamo atto della sua risposta. Quanto al legame matrimoniale, nel suo caso con l’ex deputato Marco Di Maio, si tratta di una mera notazione biografica al pari dei precedenti incarichi (che abbiamo riportato). Del resto anche un altro possibile candidato, Paride Amanti, il 4 gennaio fu definito "marito di Maria Giorgini".