’Chicago’: tutto esaurito. Domani il musical al Fabbri

Tutti esauriti sono i posti per il musical ‘Chicago’, in scena domani alle 21, al Teatro Diego Fabbri di Forlì e interpretato nei ruoli principali da Stefania Rocca, Giulia Sol, Brian Boccuni e Chiara Noschese che ne cura anche la regia. Gli autori del testo sono: John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia). ‘Chicago’ è conosciuto a livello internazionale ed è stato realizzato anche come film nel 2002, diretto da Rob Marshall, risultando vincitore di 6 premi Oscar e, grazie al jazz, reso noto anche per le splendide canzoni oltre alle coreografie.

Inoltre è uno dei musical più noti e più longevi: infatti è stato rappresentato in 36 paesi.

Ambientato nell’Illinois, ha per protagonista la cantante Roxie che uccide il suo amante perché scopre che lui sta per lasciarla attratto dalla sua migliore amica. Roxie, per questo omicidio, viene condannata e va in carcere e qui incontra Velma, anche lei assassina e cantante jazz. Le due donne si uniscono e con l’aiuto dell’avvocato Billy Flynn cercano di riconquistare la libertà e la fama. Le canzoni sono quelle della Chicago degli anni Venti e la giustizia viene presa in giro e diviene una forma di intrattenimento. L’ultima volta che questo spettacolo è andato in scena è stato 19 anni fa e oggi questo testo stimola ancor di più perché la protagonista è una donna che sa comunicare non solo attraverso il rapporto col corpo ma anche con lo sguardo e con la voce. In più anche la regia è realizzata da una donna. "La storia è avvincente – spiega Stefania Rocca –perché parla di donne e di solidarietà tra donne, di rivendicazione di un ruolo ed una centralità femminile in una società pensata dagli uomini a loro misura". Info: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci