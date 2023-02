’Chiedere scusa è un’arte’ domani al Piccolo

La rassegna ‘Favole’ vedrà in scena domani alle 16 al teatro Il Piccolo di Forlì, il Collettivo Clochart con lo spettacolo ‘Scusa. Chiedere scusa è educazione, saperlo fare è arte’, interpretato da Giulia Baldassarri e Dafne Ciccola con testo e regia di Michele Comite. Le due protagoniste vivranno in una carambola divertenti dispute.

Le relazioni umane sono impostate su tanti elementi. Uno di questi è saper chiedere scusa per evitare litigi o interrompere relazioni. Basta una frase di scuse e tutto finisce in una stretta di mano o in un abbraccio. Chiedere scusa è un segno di maturità per aver capito di aver sbagliato.

Per i bambini il litigio avviene naturalmente e rappresenta un atto di crescita cognitiva, emotiva e sociale. Due, quindi, gli aspetti del litigio che partono dal mondo infantile per giungere a quello adulto.

Tanti i modi per chiedere scusa, ma è sempre un modo per rafforzare l’amicizia, chiarire i dubbi e permette di riflettere e non è mai un segno di debolezza.

Biglietto: 5 euro. Info e prenotazioni: teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18) e nel giorno di spettacolo al Piccolo a partire dalle 15. Biglietti online su Vivaticket Info: 0543.26355 – accademiaperduta.it.

r.r.