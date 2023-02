Marco Bilancioni

Elencare cinquanta motivi per visitare l’Emilia-Romagna e non trovarne neanche uno nel Forlivese è una curiosa dimenticanza. Preveniamo le obiezioni a difesa del progetto che va in onda stasera in Germania: i luoghi degni di nota sarebbero ben più di 50, non si potevano citare tutti; il documentario dura solo 90 minuti; è tarato sullo specifico mercato tedesco; infine, lamentarsene è da provinciali e campanilisti. Purtroppo, questo episodio arriva in coda a un mese di furibonde polemiche per i tagli alla sanità. Ed è, almeno in parte, una questione di risorse economiche nonché di attenzione per un’area, la nostra, che avrebbe tutto il diritto di stare in serie A.