Chiediamo più attenzione, la meriteremmo

Marco

Bilancioni

Non abbiamo il mare, ma la montagna: e c’è un luogo – dimenticato – che è anche un ente, il versante di Campigna del Parco Nazionale. L’Apt, l’agenzia emiliano-romagnola che ha "coordinato" il progetto, non poteva indicarlo? Non abbiamo Federico Fellini, Luciano Pavarotti o Enzo Ferrari. Però abbiamo Pellegrino Artusi. Parlando di grandi nomi del passato, per la verità avremmo qualcosa a che fare con Dante Alighieri, anche se la Regione ha inventato un itinerario che passa da Faenza e non dall’Acquacheta e da Forlì, dove la presenza del Sommo Poeta è accertata. Soprattutto abbiamo dato vita al San Domenico: con investimenti, qualità, originalità, costanza, fantasia (come dimostra il tema 2023: la moda). Sono citati altri musei e non il nostro: davvero i tedeschi preferiscono quello della Marineria? Siamo al limite dell’incidente diplomatico. C’è un paradosso nel paradosso: stando a questo elenco, tutto ciò che la nostra provincia ha da offrire si trova nel Cesenate.

Perché succede tutto questo? Certamente Forlì paga la sua assenza pluridecennale dalla giunta regionale. Anche politicamente è ritenuta marginale. Ma i luoghi rivitalizzati e le iniziative lanciate in questi ultimi anni sono troppo importanti per essere eclissati così. Questo però deve essere anche motivo di sprone: evidentemente dobbiamo fare di più per rendere più partecipati e popolari i nostri eventi, per allargare il coinvolgimento della città, per potenziare la ricaduta economica. E per farci conoscere fuori dalla Romagna: su questo davvero siamo molto indietro e si potrebbe elencare una lunga serie di società che avevano questo compito senza esserci riuscite. Di certo non servono rivendicazioni autonomiste o sovraniste: proprio perché siamo parte dell’Emilia-Romagna, ci aspetteremmo di essere valorizzati. Almeno quanto – tanto per citare l’elenco mostrato ai tedeschi – le teglie di Montetiffi.