Chiesa del Carmine, natura e note con Alessandro Quarta

Uno straordinario concerto, organizzato da Forlimusica, si terrà alle 21, nella Chiesa del Carmine in corso Mazzini 72, Forlì. Si esibirà il noto violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte dal maestro Giuseppe Magagnino, in ‘The five elements – terra, aria, acqua, fuoco, etere’. Sarà un concerto in cui verrà unita la musica con la natura: i due sistemi confluiscono in un’unione attraverso il prodigio delle note. Quarta ha collaborato con artisti di fama mondiale. Il concerto è diretto da Danilo Rossi. Biglietti: 15 euro intero, 10 ridotto (universitari, under 25, over 65); 5 euro ridotto speciale (soci e accompagnatori minori di 16 anni); 3 euro ridotto ottavini; omaggio (autorità e minori di 16 anni accompagnati). Info e prenotazioni presso Teatro delle Forchette APS, via Antonio Vivaldi 22 a Forlì. Infoline 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012 – [email protected].

r.r.