Chiesa del SS. Crocifisso, domenica la presentazione dei restauri

Nel corso di una cerimonia domenica 23 marzo alle 15,45 alla Chiesa del SS. Crocifisso di Santa Sofia saranno inaugurati i restauri dell’ancona d’altare e delle opere ornamentali interne. Lo scorso novembre è stato completato il restauro delle parti ornamentali che sono all’interno dell’oratorio del S.S.Crocifisso o del Gonfalone (in origine un hospitale per pellegrini) anche fin dalla metà del XV secolo e poi ospedale. L’edificio si affaccia sulla centrale piazza Matteotti e porta in sé più di 500 anni di fede, di cultura e di storia. La struttura ha subito varie ristrutturazioni, l’ultima delle quali è quella operata dopo le varie lesioni causate dal terremoto del 1918. In questa chiesa-oratorio si venera tuttora un Crocifisso ligneo del XV secolo, una bellissima Deposizione opera del pittore fiorentino Giuseppe Bezzuoli (1784-1855) esponente di punta della pittura romantica, oltre ai pregevoli dipinti del soffitto dell’artista santasofiese Innocente ‘Cencino’ Biserni. "Tale restauro è stato possibile – commenta don Giordano Milanesi – anche grazie al generoso sostegno di aziende e cittadini. Il restauro, in due stralci, ha messo in evidenza la bellezza di queste parti ornamentali che, con il tempo, una patina oscurante aveva nascosto. Intendiamo ricordare l’opera compiuta con una cerimonia alla quale parteciperanno il vescovo mons. Livio Corazza, la sindaca Ilaria Marianini e alcuni ricercatori che parleranno della Chiesa, del Crocifisso e del restauro effettuato da Isabella Cervetti". Inoltre sarà presentato il libro ‘Oratorio del SS. Crocifisso e la sua Confraternita’ curato da don Giordano. A seguire la ‘Corale di Santa Sofia Papa Raineri da Bleda’, diretta dal maestro Ezio Monti eseguirà alcuni canti polifonici.

o.b.