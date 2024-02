Chiesa dell’Umiltà, finanziato il restauro

La Chiesa della Madonna dell’Umiltà patrona di Galeata sarà restaurata, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e di Unica Reti. Infatti agli 80.000 euro della Fondazione Carisp si sono aggiunti di recente 25.000 euro attraverso la misura dell’Art Bonus attivata da UnicaReti che permette alle pubbliche amministrazioni di individuare finanziatori per la riqualificazione dei propri beni culturali a fronte di importanti sgravi fiscali a favore dei benefattori. "Questa richiesta di contributo è stata inviata lo scorso 9 gennaio – precisa il sindaco Francesca Pondini – e questo finanziamento agevolato dall’impegno dall’amministratore unico di Unica Reti Stefano Bellavista, va ad integrare la compartecipazione di 80.000 euro concessi dalla Fondazione e che insieme ad altri fondi che si richiederanno per il 2024 sempre alla Fondazione permetteranno di completare in via definitiva l’intervento di riportare questo prezioso bene, caro al cuore di tutta la comunità galeatese, alla sua originaria bellezza, preservandolo dal deterioramento".

L’origine della Chiesa risale alla seconda metà del Seicento, quando Pier Francesco Braciolini, sergente maggiore di origine pistoiese, fece costruire una celletta dove collocò l’immagine della Madonna dell’Umiltà. Ubicata vicino al cimitero, è uno dei centri della devozione popolare ed è molto frequentato dai fedeli. Inaugurata nel 1680, mantenne la sua fisionomia artistica ispirata a linee settecentesche fino all’ottobre 1944, quando alcuni proiettili dell’artiglieria sia tedesca che inglese colpirono l’edificio danneggiandolo gravemente. In seguito alla Liberazione, l’amministrazione comunale inoltrò agli organi competenti la pratica legale per il restauro dell’aula liturgica e dell’annessa canonica. Durante la primavera 2011 si intervenne sul restauro della canonica e dell’aula liturgica e venne restaurata anche l’acquasantiera risalente al XVII secolo.

"Nonostante i ripetuti interventi all’interno ma anche dei fregi architettonici della facciata, l’edificio si presenta oggi in precario stato conservativo – sipega l’architetto forlivese Emanuele Ciani, incaricato due anni fa di curare il progetto definitivo esecutivo – a causa dell’umidità di risalita e del deterioramento temporale e richiede un radicale e urgente intervento di manutenzione, risanamento e restauro conservativo che investa sia la muratura esterna che le pareti interne dell’edificio oltre agli elementi lapidei e metallici". "Inoltre una recente campagna di sondaggi stratigrafici sulla facciata e sulle pareti interne – continua – commissionata ad un laboratorio di restauro, ha rivelato la presenza di intonaci pigmentati che lasciano presumere la presenza di un un ciclo decorativo ad affresco che devono necessariamente essere riportati alla piena fruibilità".

Oscar Bandini