Chiesa restaurata. Domani festa a Roncadello

Domattina alle 10 sarà inaugurata, al termine dei lavori di restauro, la chiesa di Roncadello con la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, e concelebrata dal parroco, don Pawel Szymusiak. Alla cerimonia saranno presenti pure il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’economo della diocesi di Forlì-Bertinoro Claudio Leonessi, un rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del quartiere.

Al termine della messa ci sarà la presentazione dei lavori e un momento conviviale con brindisi inaugurale. Iniziati nel maggio 2024, e conclusi nel dicembre scorso, i lavori di restauro hanno riguardato, tra l’altro, il rinforzo delle strutture lignee di copertura con sostituzione di elementi e posa di cordoli metallici, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e del manto di copertura, il ripristino delle murature lesionate, la posa di tiranti metallici, la tinteggiatura interna della chiesa e la lucidatura della pavimentazione in cotto. Complessivamente l’intervento è stato di 229.000 euro, coperto con un contributo 8xmille di 105.000 euro assegnato dalla Cei e con un contributo di 70.000 euro della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, per un totale di 175.000. La restante quota è sostenuta dalla parrocchia con risorse proprie e con offerte.

"Sono molto felice – afferma don Pawel – di questa inaugurazione dopo i lavori che erano già stati voluti e progettati dai miei predecessori, don Nino Nicotra e don Andrea Carubia. La chiesa che torna alla sua bellezza e funzionalità proprio in questo anno del Giubileo è un segno di speranza per le nostre comunità. Sono molto grato a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, ai progettisti e alle maestranze, a quanti hanno contribuito e ai parrocchiani per la loro continua collaborazione".

Roncadello fa parte di un’unità pastorale che comprende anche Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio. La chiesa, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, ha una storia molto antica: le prime notizie risalgono infatti al 1318. Nel 1932 fu completamente restaurata e nel 1933 venne costruito ex novo il campanile. Durante la seconda guerra mondiale, però, il 2 novembre 1944 i tedeschi minarono tutto il complesso parrocchiale. La prima pietra dell’attuale luogo di culto fu posata il 13 aprile 1955: l’inaugurazione il 16 settembre 1956. Nel 1961 divenne parroco don Varo Mingozzi, rimasto punto di riferimento nel paese per 48 anni. Nel 1996, a quarant’anni dalla ricostruzione della chiesa, don Varo dedicò alla sua comunità il libro ‘Roncadello. La sua storia la sua gente, nella cronaca di ieri e di oggi’ con molte notizie anche sulla nuova chiesa. A quell’altare hanno celebrato la loro prima messa due sacerdoti originari di Roncadello: il 19 giugno 1964 don Luigi Tramonti, poi trasferitosi nella diocesi di Novara, e il 5 maggio 1984 don Erio Castellucci, oggi arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana.

Alessandro Rondoni