Chiese chiuse a scopo precauzionale a Castrocaro e Pieve Salutare

A Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare il sisma ha provocato lesioni di non grave entità in alcuni edifici, qualche crepa e la caduta di calcinacci. I Vigili del Fuoco sono tuttora all’opera per effettuare verifiche negli immobili e accerntarne la stabilità. Sono già state riaperte le scuole dopo lo stop di lunedì scorso, deciso per motivi di sicurezza, sono state invece chiuse a scopo precauzionale le chiese dei Santissimi Nicolò e Francesco di Castrocaro e quella di San Pietro in vincoli a Pieve Salutare.

In attesa di ulteriori controlli e che i luoghi di culto tornino accessibili, si sono decise soluzioni alternative: nei giorni feriali a Castrocaro le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno nella cappellina che viene utilizzata durante i mesi invernali, mentre nella frazione salutarese tutte le liturgie previste per la festa della Madonna della tosse si svolgeranno sotto il tendone che è stato allestito nell’area verde adiacente alla parrocchia.

Intanto sulle pagine Facebook dei due paesi si moltiplicano gli annunci per ritrovare gli animali domestici che, spaventati dal sisma di lunedì mattina, si sono allontanati da casa in preda al panico. Alcuni gatti hanno già fatto autonomamente rientro nelle loro case nelle scorse ore, mentre altri risultano purtroppo ancora smarriti.

f. m.