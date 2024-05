Chiesina dell’ex Ospedale: domani visita guidata

Domani alle 16 lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesina dell’ex Ospedale di Meldola di via Cavour 60/d. Sede del civico nosocomio fino al 1972 la chiesina, che è di proprietà dell’Ausl Romagna, costituisce un prezioso spazio espositivo utilizzato per mostre in concessione al Comune di Meldola. Vallicelli sostiene che i preziosi affreschi debbano essere attribuiti al pittore Giovanni Del Sega (Forlì 1450 circa - 1527), allievo di Melozzo da Forlì. La visita è organizzata dall’Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, nell’ambito della rassegna ‘Antiche Pievi: a spasso per la Romagna’, giunta alla sesta edizione. Ai presenti sarà consegnato in omaggio il volume che contiene le descrizioni dei luoghi di culto oggetto delle visite, elaborate da Marco Vallicelli, le fotografie delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e i testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli. La partecipazione è libera e non occorre prenotare. Info: 338.6462755 (Claudio Guidi).

