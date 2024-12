Chimera snc si rinnova: Michele e Riccardo nuovi soci per ampliare i servizi

Michele e Riccardo. Due grandi amici che da oggi sono anche soci e colleghi, contitolari di Chimera snc. A dieci anni dal debutto, l’attività di via Pisacane si rinnova: nel nome e nei titolari, nei servizi offerti ai clienti. Fino a ieri un uomo solo al comando, Riccardo Nuzziello, guru di pc, web e telefonini; ora sono in due per fornire assistenza (anche a domicilio) e vendita di computer e telefonini, lezioni dedicate, assistenza ai prodotti Apple, grafica e servizi web.

A favorire l’incontro la simultaneità di due esigenze: da un lato, quella di Riccardo, in difficoltà a fronteggiare la mole di lavoro e le tante richieste. "Prima dovevo barcamenarmi soprattutto per l’attività da svolgere al domicilio dei clienti – spiega Nuzziello –. E non avevo tempo per dedicarmi ai servizi web e alla grafica". "Ho sempre avuto confidenza con cellulari, pc, e dispositivi elettronici" spiega Michele che sognava di intraprendere un’attività in proprio dopo una vita alle dipendenze. Messi pro e contro sulla bilancia e fatte le debite valutazioni, ogni resistenza viene sciolta.

La disposizione dei mobili del negozio viene rivoluzionata: l’entusiasmo è tale che i due amici si mettono al lavoro e in un’intera giornata capovolgono il locale, ritagliando più postazioni di lavoro. "Qualcuno ci ha persino chiesto se avessimo ampliato la stanza", scherza Michele, che vanta una lunga esperienza da fabbro, elettricista e, acquisita la patente europea del computer, si è ‘fatto le ossa’ su word ed excel. "Ora riusciremo a incastrare tutti gli impegni, accontentare le richieste di interventi a casa, tornare a sviluppare la grafica web e, magari, ampliare l’orario di apertura".

Due gemelli diversi: differenti l’età – 42 anni Michele, vicino al traguardo dei 40 Riccardo – la fisionomia e, soprattutto il carattere – più ermetico l’originario titolare, un tornado il neosocio –. "Michele attacca ‘pezze’ ovunque – scherza Nuzziello, apostrofando scherzosamente l’amico per via della solare loquacità. Domani la festa per i 10 anni di attività, il 2 gennaio la partenza della nuova società. "Così finalmente la smetterai di sottrarmi clienti" scherza Riccardo sfoderando un sorriso parco quanto affettuoso.

Francesca Miccoli