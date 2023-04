Chiude la cantina sociale, grande delusione in paese

Incredulità e rabbia sono i sentimenti più diffusi fra i tanti abituali clienti del punto vendita della cantina sociale ‘Agrintesa’ che da ieri ha chiuso il servizio in via Provinciale Faentina 46, a pochi km da Modigliana. Il tutto alla vigilia della 52ª edizione della più antica sagra paesana ‘Sangiovese in Festa’ che oggi e domani celebra la produzione e valorizzazione del vino locale e, ironia della sorte, avrà un banco di distribuzione proprio di vini prodotti dalla cantina sociale.

Agrintesa è leader italiano dell’ortofrutta e del vino, con oltre 440.000 tonnellate annue di prodotti conferiti dai soci e un giro d’affari che raggiunge i 300 milioni di euro. Nel solo ramo vitivinicolo, l’azienda si avvale del conferimento di oltre 2.000 soci, con una produzione annua di 1.600.000 quintali di uva da vino. "La cooperativa dispone di 7 cantine di vinificazione e 17 punti vendita – si legge nel sito –. I vitigni maggiormente rappresentativi sono: Trebbiano Romagnolo (74% della superficie), Sangiovese (13%), Merlot, Albana, Chardonnay, Ciliegiolo, Pinot. Inoltre, presso la Cantina di Modigliana, vengono prodotti i nostri vini spumanti Provit".

La chiusura è stata annunciata con un anonimo foglio A4 affisso sulla vetrata d’ingresso negli ultimi giorni, che recita: "Per motivi di riorganizzazione aziendale il punto vendita di Modigliana cesserà l’attività il 22 aprile. Ringraziamo i gentili clienti per la preferenza accordataci in questi anni. Vi aspettiamo nel nostro punto vendita a Faenza in via Galilei 3". Spiega il presidente di Agrintesa, Aristide Castellari: "Con grande rammarico il consiglio direttivo ha ritenuto opportuno chiudere per la mancanza di requisiti, visti i costi per mantenere aperto un esercizio commerciale di questo tipo".

A restare delusi sono non solo i clienti modiglianesi e tredoziesi, ma anche i tanti provenienti da Marzeno, Brisighella e dalla stessa Faenza. Il disagio riguarda anche tanti anziani che si rifornivano periodicamente, spesso riempiendo taniche che poi travasavano in più gestibili bottiglie. Così come coloro che abitualmente acquistavano vino e altri prodotti per fare regali.

Inoltre il punto vendita era punto di riferimento per molti ristoranti, B&B e turisti che volentieri acquistavano i prodotti in vendita. Maria Teresa Vespignani, titolare di ‘Agriville La Collina’ a Tredozio, eccellenza della Romagna Toscana che offre ospitalità nelle sue ville a centinaia di turisti stranieri, commenta: "Ho saputo con disappunto e dispiacere che la ‘nostra’ cantina istituzionale di Modigliana chiude, non ne sappiamo la ragione. Ma i nostri clienti hanno sempre apprezzato moltissimo il vino di ‘Agrintesa’. La chiusura è un grande danno per la nostra economia". La cantina era aperta due giorni la settimana: martedì e venerdì (8-12 e 15-18) con un’unica dipendente in organico ad ‘Agrintesa’ che è impiegata anche in altra sede.

