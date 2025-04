Chiude un pezzo di centro. Jump, addio dopo 10 anni

Un concerto dei Postman, cover band dei Beatles, e una fetta di ciocorì: era venerdì 16 ottobre 2015 e, con il taglio del nastro delle 17, iniziava un pezzo di storia di Forlì. In piazzetta Morgagni infatti, accanto alla Provincia, aveva appena inaugurato il Jump Cafè, un cocktail bar con cucina che, in pochissimo tempo, è diventato un caposaldo del centro storico e non solo. Oggi, 10 anni dopo, quel locale che nel tempo è riuscito a creare due feStival (uno in piazzetta Morgagni e uno al campus), una web radio, diversi eventi in centro a braccetto col Comune e una sinergia unica con l’università, chiude. "Le motivazioni sono diverse – spiega Luga Gardella, il titolare –, è un mix di cose... A partire dal centro, che ho visto cambiare molto in questi anni. Basti dire che la clientela che prima veniva alla sera e ordinava due o tre cocktail o drink, oggi ha dimezzato gli ordini. Ma ho notato che è un trend generale: c’è più selezione, sia nel bere che nel locale dove andare a consumare".

Per un locale che ha sempre fatto della musica e del divertimento le sue pietre miliari, non poteva esserci un finale diverso se non con "tre giorni di grande festa – continua Gardella –, da venerdì 11 a domenica 13, con la musica protagonista, accompagnata da buon cibo e tanta birra, per salutarci al meglio". La tre-giorni è ancora un cantiere aperto, ma le idee sono già chiare: "Venerdì sera sul palco di piazzetta Morgagni vorrei organizzare una serata Dj, mentre il sabato, a partire già dal pomeriggio, una full immersion di musica dal vivo, portando sul palco alcuni fra i tantissimi gruppi che in questi dieci anni si sono alternati sul palco del Jump. Domenica, infine, chiudere con un pranzo condiviso, per abbracciare la città: tutti i dipendenti che negli anni si sono alternati, i clienti storici e gli amici di una vita del Jump". Tutto, per chiudere al meglio questi 10 anni, zeppi di emozioni e di lavoro, non solo in piazzetta Morgagni: "C’è stata La Gradisca a Bertinoro e radio Jump, ci sono i Nani di Giada e la polisportiva della Cava...". Dieci anni pienissimi, che ora chiudono il capitolo con una grande festa. E il futuro? "Un cantiere aperto. Abbiamo voltato pagina, ora ce n’è un’altra da iniziare a scrivere...".

Enrico Magnani