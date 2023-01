Chiude uno dei locali della catena ‘Moda Più’

Da alcuni giorni, di fronte alla sede del negozio ‘Moda Più’ sito al civico 55 di corso Garibaldi, si registrano lunghe code di clienti. Il locale – che vende intimo, pigiami, calzetteria, reggiseni, vestaglie, tute per uomo, donna e bambino – ha infatti ufficialmente indetto lo ’svuota tutto’, esponendo un grande cartello recante la scritta ‘liquidazione per chiusura locali’. Nella maggior parte dei momenti della giornata, all’interno del locale si raggiunge infatti la massima capienza e le persone in fila fuori vengono fatte aspettare: si può entrare soltanto uno alla volta. Il motivo della chiusura del locale è dovuto a una ristrutturazione aziendale legata alle generali e complesse condizioni economiche del momento, con l’obiettivo di ottimizzare il peso dei costi.

Se il negozio di corso Garibaldi si appresta dunque a chiudere i battenti, lo stesso destino non toccherà alle altre due sedi della catena. I locali di corso della Repubblica 90D e di via Curiel 11 non subiranno infatti conseguenze e rimarranno aperti: resterà quindi, comunque, un presidio anche in centro.

Stefano Baudino