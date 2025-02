Chiuse da domani fino al 28 le vie Flavio Biondo e Arsendi

Il Comune informa che da domani fino al 28 febbraio, in centro, saranno chiuse al transito, eccetto che per i residenti, la via Flavio Biondo e la via Raniero Arsendi. Il provvedimento è necessario per consentire la realizzazione di lavori di Hera riguardanti la sostituzione delle tubature obsolete di acqua e gas e la contemporanea realizzazione di un nuovo tratto del teleriscaldamento. Il traffico proveniente da corso della Repubblica sarà deviato a destra sulla via Cignani. Segnaletica sarà collocata a cura di Hera già in piazzale della Vittoria.