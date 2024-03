Chiuso domani notte il tratto dal casello fino a Cesena nord

Sulla A14, per consentire lavori di pavimentazione, verrà chiuso domani notte il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. La chiusura sarà, per la precisione, dalle ore 22 di domani alle 6 di martedì. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa anche l’area di servizio ‘Bevano ovest’, situata nel suddetto tratto. Chi deve quindi uscire a Forlì proveniendo da nord, non avrà problemi: chi dovesse invece entrare in A14 per recarsi verso sud in quell’orario dovrà recarsi a Cesena nord.