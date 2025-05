Chiuso l’hotel delle baby gang

Forlì, 1 maggio 2025 – In molti (da tempo) sapevano. Residenti e vicini avevano già avvertito la polizia. Diverse volte. E infatti nei mesi scorsi gli agenti s’erano fatti vivi. Controlli vari. Ora però sfociati nel sequestro dell’immobile.

Sequestrato l'edificio di via Firenze; sopra, un particolare dell’interno

Una casa ristrutturata. Bell’aspetto. Forbita. Ma dentro è una specie di gulag. Un inferno. Sporcizia. Rifiuti. Materassi sul pavimento. O in cantina. Di fatto, un motel per disperati. Di senza casa. Di invisibili. Stranieri. Spesso clandestini. Spessissimo con precedenti penali o denunce alle spalle racimolate in mesi di esistenza tenuta in piedi da espedienti di tutti i tipi. Furti. Minacce. Lesioni. Sono quelli che animano la microcriminalità della città. Tanti sono giovanissimi, alleandosi tra loro in baby gang dedite a scippi e raid violenti. Poi la notte tornavano tutti lì, nel dormitorio dei Romiti, in via Firenze.

In quell’edificio che da fuori è nuovo di pacca e dentro è un incubo. E che ora risulta sequestrato: un blitz della polizia, con l’ausilio di carabinieri e vigili, ha apposto i sigilli allo stabile su disposizione del giudice.

Dentro erano in 15, tutti migranti, d’ogni nazionalità (ma più che altro del Nordafrica); due di loro clandestini, che verranno “rimpatriati”. Cioè espulsi. In passato erano stati ritrovati anche 30 immigrati. Alcuni di loro spediti a dormire in cantina. E tutti quanti al freddo: nessun riscaldamento c’era lì dentro in quel motel abusivo. Tanto che la polizia avrebbe documentato anche allacci illeciti alla rete elettrica.

Una casa da 500mila euro (così dicono gli stessi inquirenti), che è di proprietà d’una 40enne rumena: già nei mesi scorsi era stata indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Stando alle indagini, la donna avrebbe percepito affitti in nero (cifre mai certificate, ma che andrebbero, per gli investigatori, dai 30 ai 50 euro a notte) senza mai regolarizzare nulla. Non aveva neanche mai inoltrato alcun tipo di richiesta. Era una casa fantasma. Con degli spettri dentro.

Sì perché la proprietaria – sottolineano gli inquirenti – “non aveva mai fatto alcuna segnalazione in questura, non consentendo quindi alcun controllo – rimarcano in questura –, prassi che aveva alimentato una vera zona franca nel cuore della città, come testimoniato dal ritrovamento di droga nel corso di un precedente controllo”.