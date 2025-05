Chiuso stanotte il casello dell’A14, aperto solo in uscita in arrivo da nord

In autostrada, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, da mezzanotte alle 6 di domattina sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona. La chiusura del casello viene effettuata in modalità alternata con quella della stazione di Cesena nord, prevista sempre stanotte, ma dalle 22 (in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona). Aggiornamenti su viabilità e percorsi alternativi sono diramati su Rtl102.5, Rtl102.5 Traffic, Rai Isoradio e sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it e, 24 ore su 24, chiamando il call center viabilità Muovy 803.111.