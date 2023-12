’Christmas Pack’ al teatro Testori

Con l’inizio delle feste prende il via la promozione di Natale del Teatro Giovanni Testori ’Christmas Pack’ con tante diverse formule da regalarsi o regalare. Fino all’8 gennaio incluso è possibile scegliere tra il carnet rosso per 4 spettacoli a 36 euro - a cui è possibile aggiungerne uno a soli 20 euro -, il carnet blu per 2 spettacoli a 20 euro, oppure il carnet verde dedicato agli under 25, per due spettacoli a 12 euro.

Inoltre da quest’anno è possibile regalare un biglietto sospeso aggiungendo 5 euro: l’iniziativa, in collaborazione con enti e istituzioni del territorio della città di Forlì, è volta a mettere a disposizione dei biglietti destinati a chi non può permettersi l’ingresso a teatro, con una speciale attenzione alle nuove generazioni. Per avere tutte le informazioni e consigli sugli spettacoli da scegliere scrivere a progetti.teatrotestori@elsinor.net.