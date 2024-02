"Ci candidiamo alle amministrative"

"Saremo presenti sulle schede elettorali per le prossime elezioni comunali di Forlì, con l’obiettivo di rappresentare lavoratori e lavoratrici, uomini e donne laboriosi e giusti abitanti in questa città". Lo annuncia la sezione provinciale del Partito Comunista. Potrebbe nascere, dunque, una lista a sinistra di Graziano Rinaldini (anche Rifondazione Comunista non lo ha appoggiato). Il Pci sarà presente in piazza Saffi dalle 8.30 alle 12.30 già oggi, per un’iniziativa dedicata ai bambini e alla pace ("a partire – scrive il partito – dai bambini palestinesi"): "Hanno diritto di vivere in un mondo in pace, senza guerre e senza ipocrisie". Tra gli obiettivi, "una Forlì più giusta e solidale".