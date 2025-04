"Ci fu vicino nei giorni dell’alluvione": "Parlò di crisi ambientale e sociale"

Il cordoglio per la morte di Papa Francesco arriva anche dal mondo della politica. "Noi romagnoli – commenta la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari (foto in alto) – non dimenticheremo mai la sua vicinanza e la sua attenzione nei giorni drammatici dell’alluvione che colpì la nostra terra. Questo ricordo, assieme alla sua grande attenzione per gli umili i deboli, saranno sempre una stella polare per la nostra comunità".

I portavoce di Europa Verde Emilia-Romagna, Sara Londrillo (foto sotto) ed Enrico Ottolini affermano che "Papa Francesco lascia un’eredità senza precedenti di dialogo tra il cristianesimo ed il mondo scientifico, in particolare sulla crisi ambientale". Londrillo e Ottolini, poi, evidenziando come in tanti passi dell’Enciclica Laudato Sì "emerga il legame della questione ambientale con quelle della giustizia e della solidarietà. Papa Francesco affermava che ‘non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale’. "Della visita a Bologna e Cesena – concludono i portavoce di Europa Verde – ricordiamo la chiamata alla responsabilità del territorio per una visione in cui lavoro, solidarietà e cultura siano espressioni di impegno per la casa comune".