"Ci ho provato, ma non siederò in consiglio"

Lo sconfitto, Giorgio Bernaroli (foto), è stato tra i primi a telefonare a Filippo Scogli per congratularsi con lui per la vittoria. Che Voltare Pagina, la lista che sosteneva la candidatura di Bernaroli, non avesse possibilità di vittoria è stato palese sin dall’arrivo dei primi dati mezz’ora dopo la chiusura dei seggi: una forbice di centinaia di voti che è andata via via crescendo. "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo – ammette Bernaroli –, ma con i pochissimi soldi a disposizione e senza testimonial famosi a tirare la volata era effettivamente difficile poter fare di più. Voglio comunque augurare il meglio al sindaco Scogli per il bene di tutta la nostra comunità e, anche per un minimo di campanilismo, perché è di Santa Maria Nuova Spallicci come me". Un divario, quello fra Bernaroli e Scogli che si attesta sui 1000 voti: nel 2021 Allegni stacco Asioli per poco più di 500 voti. "Mi rammarica molto il dato dell’astensione – commenta Bernaroli –, troppe le persone che non sono andate a votare e che hanno così rinunciato a scegliere, mi auguro che poi non si lamentino, non ne avrebbero diritto". Un’alternanza che non ha visto la luce. "Sono circa 80 anni che questo Comune è amministrato dalla stessa parte politica – spiega lo sconfitto, che è stato assessore dal 2006 al 2011 e vice sindaco dal 2011 al 2013 –. Noi abbiamo proposto un’alternativa civica basata sulla competenza delle persone che componevano la lista, persone che voglio ringraziare per l’impegno che hanno profuso". Infine Bernaroli ha annunciato che non siederà nei banchi dell’opposizione lasciando il suo posto a un componente della lista.

Matteo Bondi