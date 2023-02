Ci sarà anche McDonald’s, ecco la ricetta "Apriamo, ma il Comune gestisca la viabilità"

di Sofia Nardi

Andrea Zocca, titolare dei due McDonald’s cittadini e presidente di Fipe-Confcommercio Forlì, quando aprirà il suo nuovo punto vendita a Pieveacquedotto?

"In maggio. In realtà potremmo anche farlo prima, ma preferiamo aspettare che le strade vengano sistemate e il cantiere sia più a buon punto".

Sarete i primi ad aprire?

"Senz’altro tra i primi, ma non è detto: riempire i capannoni prefabbricati è un’operazione abbastanza rapida".

Quali saranno le dimensioni del nuovo McDonald’s?

"Vicine a quello di viale Bologna: lì sono 350 metri quadrati, mentre il nuovo sarà di 400".

Rimarrà anche il punto vendita all’interno dell’iper Puntadiferro?

"Sì, perché la clientela è comunque diversa: all’iper si fermano a mangiare persone che stanno facendo shopping, mentre a Pieveacquedotto contiamo più sul passaggio degli automobilisti, visto che in quel punto si raccordano diverse strade, contando l’autostrada, la tangenziale e la vicina Ravegnana".

Non puntate, quindi, sui clienti dell’area commerciale?

"Sì, certo, gli altri negozi ci daranno una mano, ma ad essere onesto a noi interessava più la collocazione di un ristorante in quel punto della città che risulta particolarmente strategico dal punto di vista della viabilità. Naturalmente avremo una corsia per il ‘McDrive’: per noi è un must e uno dei problemi dei centri commerciali è proprio che, per forza di cose, non si può fornire quel servizio".

Lei è anche presidente di Fipe. La sua associazione di categoria ha espresso una posizione nettamente contraria alla realizzazione dell’area commerciale di Pieveacquedotto. Come si colloca in questo doppio ruolo?

"Ripeto: come imprenditore a me quell’area sarebbe interessata di per sé, anche se non ci fossero stati altri negozi, perciò quando si è presentata l’opportunità l’ho colta. Certo, in un’area commerciale come quella che sta per sorgere i problemi ci sono e sono innegabili. Io stesso sono meravigliato della vastità della superficie costruttiva".

Una superficie costruttiva che, una volta terminata, avrà ricadute su tutto il resto del commercio cittadino.

"Sì. Diciamo che il panorama ristorativo non cambia di troppo, mentre più a rischio sono gli altri tipi di punti vendita. Stiamo per assistere a una rivoluzione del commercio, ma ci dobbiamo chiedere: possiamo contrastarla?".

Possiamo?

"Senz’altro ormai non si può più evitare la realizzazione di quest’area. Piuttosto si dovrebbe lavorare affinché il centro storico risulti più attrattivo e, in questo senso, già chiudendo il buco lasciato da Eataly si farà un buon passo avanti. Gli investimenti devono andare in questo senso, anche perché sappiamo che il vero nemico del commercio non è Pieveacquedotto".

Sono le vendite online?

"Esattamente. E quelle potranno essere un problema anche per la nuova area commerciale. Quando, ormai 24 anni fa, puntai sul primo McDonald’s lo feci perché già allora intuivo che il commercio avrebbe avuto dei problemi a causa dell’online. Oggi sopravvivono i negozi di nicchia, che offrono prodotti, esperienze e servizi che non si possono trovare online. Se rimarranno attrattivi, i negozi del centro sopravviveranno".

Tra le obiezioni avanzate dalla sua e da altre associazioni di categoria c’è il problema del traffico.

"Sì, è un problema reale. Quella zona rischia di congestionarsi, perciò l’amministrazione dovrà avere cura particolare di gestire la viabilità. Quello che possiamo fare è contenere i danni e dare una mano ai negozi della città".