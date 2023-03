Ci serve un piano integrato per fronteggiare siccità e crisi climatica

[Segue dalla prima] In Italia si riesce a trattenere solo l’11% dell’acqua piovuta (non riusciamo a trattenere gli ulteriori 270 miliardi di metri cubi). Si continua ad affrontare questo problema sempre sul piano della buona gestione o dell’eccezionalità ma i fenomeni siccitosi tendono a ripetersi con tempi di ritorno sempre più rapidi (2002, 2007, 2011 e 2012, 2017, 2022, 2023). Si passa da piogge intense a lunghi periodi di siccità e si mostra il problema nei due opposti lati, entrambi causati dal cambiamento climatico. Non si trattiene l’acqua a monte e non si proteggono i territori a valle dagli eventi alluvionali. Parimenti non si protegge la costa dalla subsidenza. La riduzione del 50% della neve caduta nelle Alpi non favorisce il fatto di trattenere acqua allo stato solido attraverso la coltre di ghiaccio sotto i quattromila metri di altezza. Così l’acqua corre più velocemente a valle e può alzare il livello del mare, mentre la subsidenza e l’antropizzazione dei terreni (sempre meno impermeabili, per effetto del consumo di suolo urbanizzato) fa il resto. Oltre a non trattenere l’acqua a monte c’è anche chi ipotizza di dissalarla a valle (con impianti di tipo industriale, energivori, impattanti sul piano ecologico, per il rilascio...