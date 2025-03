"Ci sono tanti modi per contribuire"

Luca Borsetto, 45 anni, consulente di web marketing, è il presidente del gruppo Avis Motorsport nato nel 2023. "Quando porto la moto con la livrea Avis e il materiale informativo alle competizioni, tante persone si fermano per chiedere chiarimenti. Molti pensano di non poter diventare volontari perché non possono donare il sangue ma sono numerose le attività che si possono fare per aiutarci". Borsetto è anche pilota nel campionato Cnv e corre con la moto elettrica ideata da Loris Reggiani, la Thundervolt. Dal 2025, si cimenterà anche nelle gare Civ classic con una Suzuki Gsx-R750: "Organizzeremo raduni e uscite in strada con gruppi della città, per accrescere la comunità di volontari".