’Ci vediamo all’alba’ a Bertinoro Domani Bevano Est in concerto

Penultima alba alla Rocca di Bertinoro, con lo stuzzicante e carezzevole ritmo dei Bevano Est. Come evoca il loro nome, la formazione è caratterizzata da una poetica e musicalità che ha il viaggio e la scoperta come centri essenziali della loro ricerca. Bevano Est è infatti anche un’area di servizio sull’autostrada, "un non-luogo – per citarli direttamente –, dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere". Il ciclo musicale di Bertinoro ‘Ci vediamo all’alba’ si rinnova con l’appuntamento di domani alle 6,20 nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca).

La musica dei Bevano Est è sguaiata, ballata, lontana dalla compostezza del teatro, ma che al tempo stesso accarezza, unisce, incoraggia le relazioni: "Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l’idea che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni". Interpreti: Stefano Delvecchio, organetto, voce, percussioni; Davide Castiglia, violino; Giampiero Cignani, clarinetto, clarinetto basso.

Ingresso 7 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket. La rassegna ‘Ci vediamo all’alba’ si concluderà domenica 27 agosto con il Duo Baguette.

Matteo Bondi