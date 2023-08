‘Ci vediamo all’alba’, domani si chiude con il Duo Baguette

Il sole sorge sulla Rocca di Bertinoro per l’ultimo appuntamento del ciclo musicale ‘Ci vediamo all’alba’ che domani, alle 6,27, ospita il Duo Baguette, in un viaggio che porta nella Parigi di inizio ‘900, passa per l’Italia e arriva all’Europa dell’Est: ricorda la colonna sonora di un film muto e sorprende in improvvisazioni dal sapore swing. Duo Baguette sono organetto e fisarmonica, due strumenti che, partendo dalla tradizione, escono allo scoperto per reinventarla e incontrare nuovi linguaggi e forme musicali. Formato da Andrea Branchetti e Nicole Fabbri, il Duo Baguette nasce nel 2012 e si è dedicato negli anni a numerosi progetti spaziando da concerti d’ascolto all’interno di festival, rassegne e locali, musiche di scena per il teatro, accompagnamenti a letture poetiche, sonorizzazioni a multivisioni e film. Nel 2012 partecipano a DiaFestival, Festival nazionale di multivisione, musicando dal vivo ‘Nessun Rumore’ di Luciano Laghi Benelli. Nel 2014 vengono invitati dal Conservatorio di Rouen (Francia) a tenere un seminario pratico sulla musica popolare italiana.

Biglietto 7 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket.

