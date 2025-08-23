‘Ci vediamo all’alba’: ultimo evento

Alle 6.26 di domenica, al sorgere del sole, alla rocca di Bertinoro in via Frangipane, si chiude la rassegna ‘Ci vediamo all’alba’ con la ‘Musica Sorgiva’ del Lympha Trio: Alessandra Antimi (al flauto), Anna Di Iorio (all’arpa celtica), Valentina Fabbri (al violino). Soavi voci femminili, arpa, flauto, violino percussioni faranno viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso canzoni dolci, melodie, ninne nanne incantate e storie di altri tempi.

Tre donne che condividono l’amore per la musica invitano ad un viaggio sotto la pioggia irlandese, attraverso un oceano di tradizioni dall’America latina al balfok francese, dai canti sefarditi, alle danze ebraiche. Melodie sacre, rinascimentali e popolari con radici in ogni angolo del tempo e del mondo, saranno sorgente di arte, vita e attualità. In caso di maltempo il concerto si terrà nella sala incontri del Museo Interreligioso.

Biglietti: intero online 10 euro, intero sul posto 12 euro. Colazione inclusa. Al termine del concerto sarà possibile accedere a una speciale visita guidata mattutina del Museo Interreligioso di Bertinoro. Ingresso ridotto a 5 euro per partecipante. L’evento è frutto della co-progettazione tra il Comune di Bertinoro e Fondazione Entroterre.

ma.bo.