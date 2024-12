Cia-Conad dona 67mila euro all’Istituto oncologico. La somma verrà usata per la ricerca contro i tumori

Sfiora i 68mila euro - esattamente 67.640 - la cifra raccolta in novembre in 130 supermercato Conad di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino. Grazie a un accordo con lo Ior, il gruppo Commercianti Indipendenti Associati (Cia-Conad), ha destinato il 2% del ricavato sui prodotti ’Verso Natura’, ’Conad Piacersi’ e ’Conad Alimentum’ alla causa della no-profit fondata nel 1979 dal professor Dino Amadori. Lunedì è stata organizzata una piccola cerimonia per consegnare la somma raccolta lo scorso mese.

"Cia-Conad e Ior sono due realtà con una direzione condivisa, quella della promozione di corretti stili di vita e di un’alimentazione più consapevole – ha spiegato nel corso della cerimonia di consegna dell’assegno, avvenuto presso la nuova sede di Sidera, Valentino Colantuono, direttore operativo Cia-Conad –. ’Benessere è Equilibrio’ è una iniziativa che ci ha permesso di rendere concreta questa visione comune. Anche per questa edizione abbiamo puntato su quei prodotti a marchio Conad che possiedono un forte contenuto di salubrità. Come sempre i soci imprenditori Conad, vicini ai loro territori e alle loro comunità, hanno sostenuto convintamente questa nuova edizione del progetto, che i clienti hanno apprezzato. Il fatto di poter dare un contributo all’avanzamento della ricerca, per terapie sempre più personalizzate ed efficaci, è sicuramente un valore aggiunto in un progetto in cui, comunque, la componente della prevenzione e dei corretti stili di vita rimane quella a cui teniamo di più".

"L’iniziativa ’Benessere è Equilibrio’ si sposa appieno con la nuova direzione che abbiamo dato ai nostri progetti di prevenzione, fondata sul concetto di ’one health’ e che tradurrei in italiano come “un’unica grande salute” - ha affermato il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – la logica è che le scelte personali volte a un maggior benessere hanno un impatto positivo anche sul Pianeta. Non posso fare altro che ringraziare nuovamente Commercianti Indipendenti Associati per questa ennesima dimostrazione di vicinanza alla nostra causa: questa iniziativa non sarà importante solo in termini di conoscenza e sensibilizzazione di tematiche come l’alimentazione sana e la sostenibilità ambientale, ma grazie ad un contributo di 64.700 euro farà anche la differenza a beneficio della lotta contro il cancro che avviene nei laboratori, per portare nel più breve tempo possibile al letto dei pazienti nuovi e sempre più efficaci trattamenti".