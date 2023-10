Cia-Conad, ridisegnato il logo: "Nuovo look, stessi ideali"

Sono in arrivo cambiamenti importanti per Cia-Conad, che ha recentemente dichiarato il trasferimento e l’inaugurazione ufficiale del nuovo quartier generale in via Navicella 22 entro la fine dell’anno. Insieme alla nuova sede, il gruppo annuncia anche un cambiamento d’immagine che riguarda l’innovazione del logo, in linea con gli ideali di sempre ma più affine alla realtà che oggi rappresenta. Il nuovo marchio è stato ideato e depositato da Publione, un’agenzia specializzata in branding, ed è l’unione di lettere ravvicinate e compatte, tagli, linee, pieni e vuoti che creano riconoscibilità ed unicità, senza tralasciare una dimensione più moderna e accogliente. "Nuovo look, ma stessi ideali — ha sottolineato l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta —. Per quanto fossimo affezionati al precedente, sapevamo che era arrivato il momento di cambiare. È stata una decisione importante, e i tempi, i gusti e le esigenze di business erano quelle giuste per il rinnovamento e la ricerca di un nuovo appeal".

Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinque cooperative del sistema Conad, fu costituita nel 1959 grazie alla volontà di dieci commercianti al dettaglio che decisero di unirsi per ottenere condizioni migliori sul mercato. Questa iniziativa ha consentito al gruppo di espandersi oltre il territorio forlivese, arrivando attualmente a essere presente anche nell’area nord-est del Paese. In particolare, oggi Cia si espande dalla Romagna a San Marino fino alle Marche settentrionali, comprendendo il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e una parte della Lombardia. Sono 266 i punti vendita in Italia, che danno lavoro a un totale di 11mila persone. Questi numeri, i traguardi raggiunti e il trasferimento in una nuova sede hanno dato l’input alla cooperativa per rinnovarsi anche dal punto di vista stilistico.

m.r.