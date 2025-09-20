Cialtronight, ecco gli abbonamenti allo show comico di Vasumi

Il Teatro delle Forchette di Forlì si prepara per la 14ª edizione della stagione di ‘Cialtronight’, spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi, con un’importante crescita di rinnovi e abbonamenti, per l’annata 2025-2026 in un format sempre innovativo e acclamato dal pubblico. Oltre ai comici già presenti nelle passate edizioni, ossia Zambianchi, Lanzoni, Dondarini e Dal Fiume, quest’anno prenderanno parte agli spettacoli anche ospiti di livello nazionale e diversi comici emergenti del territorio con l’obiettivo di "valorizzare i talenti locali e di offrire loro questo spazio", spiegano gli autori Carlo Negri e Manuel Nipote.

"Il ‘Cialtronight’ non è un semplice show di cabaret – continuano i promotori – poiché ogni serata è unica, grazie alla presenza di ospiti sempre diversi e alla capacità di intrecciare i momenti comici con fatti di cronaca e di costume". Inoltre, gli spettacoli saranno ulteriormente animati con momenti musicali e di ballo dal New Dance Studio di Forlì, sotto la guida di Vasumi, presente in ogni show con improvvisazioni, sketch e sorprese varie.

La prima data è prevista per il 16 ottobre, mentre il programma completo prevede un appuntamento al mese per sei mesi, fino all’ultimo spettacolo del 16 aprile. L’acquisto degli abbonamenti sarà possibile entro il 30 settembre, presso il Teatro delle Forchette di via Vivaldi 22 a Forlì il martedì e il giovedì dalle 15 alle 20. Per informazioni su prezzi, abbonamenti e riduzioni (Under16, studenti e over 65) è possibile contattare il numero 0543.1713530 o scrivere una e-mail a info@teatrodelleforchette.it.

s.t.