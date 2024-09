Cialtronight, si riparte in autunno. Da settembre gli abbonamenti

Dopo il grande successo della stagione scorsa, torna l’appuntamento con Cialtronight che si terrà al Naima Club di via Somalia dal 10 ottobre fino al 17 aprile, per sette appuntamenti a cadenza mensile. Lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi e prodotto dal Teatro delle Forchette è arrivato alla sua 13ª edizione.

"Non so cosa aspettarmi da questa nuova stagione – commenta Vasumi –. Probabilmente abbiamo raggiunto il tetto massimo di presenze possibili per il Naima, ma ciò non toglie che possiamo sempre fare meglio come qualità dello spettacolo e sicuramente ce la metteremo tutta". In cantiere ci sono già diverse novità, ma anche conferme: "Ci saranno ospiti comici importanti, momenti dedicati alla presentazione di libri e altri dedicati alla solidarietà".

Oltre al cast che è in via di definizione, è confermata la presenza degli autori Carlo Negri e Manuel Nipote. Le coreografie dei momenti musicali, delle sigle e altro, saranno sempre a cura del New Dance Studio di Forlì. Le date di spettacolo saranno: 10 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre, 23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo e 17 aprile.

Il costo del biglietto sarà di 18 euro il ridotto e 20 euro l’intero. Abbonamenti: 115 euro.

Gli abbonamenti si rinnovano dal 2 al 15 settembre, mentre i nuovi abbonamenti si potranno sottoscrivere dal 16 al 29 settembre presso la sede del teatro delle Forchette in via Vivaldi 22 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Dal 30 settembre i biglietti dei singoli eventi saranno in vendita anche online. Info: 0543.1713530, 347.9458012 o 339.7097953.