‘Ciao, sono il cancro’: "Intelligenza artificiale: così nel mio podcast faccio parlare la malattia"

Massimo Missiroli, forlivese classe 1957, ha sempre fatto della creatività il suo tratto distintivo. Per anni ha lavorato come cassiere di banca, ma la sua vera passione è sempre stata la creazione di libri pop-up per bambini. Una volta raggiunta la pensione, ha deciso di dedicarsi completamente al suo interesse per l’intelligenza artificiale.

È da questa passione che è nato ‘Ciao, sono il cancro’, un podcast in 20 puntate lanciato su YouTube. Tanto originale quanto audace, offre una prospettiva inedita sulla malattia, che prende voce e diventa presenza concreta, con un volto e parole.

Missiroli, com’è nata l’idea di questo progetto?

"Volevo incuriosire creando un format nuovo, che ribalta la narrazione tradizionale e, allo stesso tempo, divulgare informazioni da fonti autorevoli, come ad esempio i protocolli del Ministero della Salute. Per me è stata una scommessa: volevo vedere se una narrazione di tipo diverso potesse funzionare. Non lo faccio per lavoro, ho sempre fatto volontariato e mi piace mettere in circolo le idee".

Ha già ricevuto riscontri positivi?

"Ho lanciato il podcast pochi giorni fa e ha già raggiunto quasi 12mila visualizzazioni. Inoltre, sto collaborando con alcune realtà ospedaliere italiane ed estere (traducendo i contenuti in inglese) per promuoverlo come strumento di divulgazione per tutti".

Non teme che dare voce al cancro possa risultare disturbante per qualcuno?

"È una domanda che mi sono posto molte volte prima di lanciare il podcast. Parlare del cancro è sempre delicato, perché è una parola che fa paura, un argomento che molti evitano di affrontare ma proprio per questo ho deciso di farlo raccontare in prima persona. Nessuno lo ha mai visto, nessuno lo ha mai sentito parlare. Nei media tradizionali se ne parla sempre in termini di sconfitta o di vittoria, ma mai di comprensione".

Quindi non ci sono limiti a quello che l’intelligenza artificiale può fare?

"E’ una tecnologia che deve essere utilizzata per trasmettere messaggi utili o per divertimento, invece, a volte viene manipolata per ferire le persone. Non sopporto i deepfake (un contenuto digitale alterato con l’intelligenza artificiale, che a volte viene usato con intenti disonesti), li trovo squallidi. Quando si hanno in mano queste tecnologie si rischia di perderne il controllo".

Tre puntate del podcast sono dedicate alle storie di persone che hanno incrociato la malattia in vari modi, perché questa scelta?

"C’è il racconto dell’esperienza di Giuseppe, che decide di chiudersi nel proprio mondo e non lasciare agli altri il ricordo della sofferenza. Poi Giovanni, un familiare che sta accanto a un malato terminale e mostra il senso di disorientamento che ne deriva. Infine, Anna, per sottolineare che anche la perdita di un animale per tumore può essere altrettanto devastante. Ho voluto raccontare queste storie senza retorica, con tutto il peso emotivo che portano con sé. Perché non si può parlare di cancro senza parlare di emozioni".

Valentina Paiano