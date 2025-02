‘Ciapamè Val Montone’, un aiuto per la mobilità

Nasce a Rocca San Casciano ‘Ciapamè Val Montone’ ovvero ‘prendimi su’, sia per chi offre sia per chi ha bisogno di un passaggio in macchina lungo la Ss67 o più in là. Spiega Ana Maria Perez, ideatrice dell’iniziativa insieme al compagno Ando Fabbri: "Si tratta di un gruppo Whatsapp per favorire la mobilità rurale nella valle Montone. Infatti, se gli orari dei bus non ti sono sufficienti, se non guidi, se non hai la macchina e non vuoi rinunciare ai tuoi spostamenti, questo è un servizio alternativo. Questo aiuta anche per guidare di meno, diminuire il traffico e le emissioni, creare comunità e conoscere i propri vicini" (https://chat.whatsapp.com/ KQ0kqPJQxHr6ceVNBysn1t).

Come funziona? Risponde Ana Maria: "Ogni volta che si offre o si cerca un passaggio si scrive una specie di modulo (cerco/offro, nome, data, vado da... a, ora di partenza, luogo di appuntamento, posti disponibili) e ci si mette d’accordo in privato". Ana Maria, spagnola arrivata in Italia nel 2008 e traduttrice, e Ando, antropologo con partita Iva, entrambi musicisti, sono arrivato a Rocca San Casciano quasi due anni fa, attraverso il progetto Cambia Vita e "la scelta da Forlì a San Donnino, 4-5 chilometri dal paese, ne valeva la pena". Raccontano i due: "Cambiando vita, sapevamo che anche la nostra mobilità sarebbe cambiata rispetto alla vita in città. Avendo una macchina sola, ci siamo adattati agli orari del bus. Questi però spesso non bastano e le corse la sera finiscono presto, anche le fermate di bus sono spesso lontane. Così abbiamo pensato: cosa possiamo fare per migliorare la mobilità rurale e poter continuare con le scelte di lavoro e tempo libero?".

Aggiunge Ana Maria: "Parlando con adolescenti, anziani, migranti, lavoratori, ecc., mi sono resa conto che il problema è comune. Alcune persone fanno autostop alle fermate dei bus, usano il servizio di trasporto dell’Auser, i cui volontari svolgono un servizio lodevole, e alcuni fanno avanti indietro in monopattino anche da Forlì". Proseguono Ana Maria e Ando: "Così abbiamo deciso di creare un gruppo Whatsapp basato sull’idea di Ciapamè già funzionante in val Marecchia, scartando l’idea di usare una app tipo Blablacar, per evitare la barriera digitale per tante persone".

L’iniziativa non è solo funzionale a un passaggio in macchina, ma anche sociale: creare connessioni fra le persone, integrare migranti, adolescenti e anziani nel tessuto sociale. Concludono gli ideatori dell’iniziativa di ‘mobilità rurale’: "Vuole anche essere un segnale all’azienda dei trasporti per dire che c’è bisogno di un servizio aggiornato ai bisogni attuali delle persone che vivono nell’entroterra".