Ciaspolate, ecco il calendario di gennaio

L’associazione Boschi Romagnoli Trekking propone un fitto calendario di ciaspolate di mezza giornata

in Campigna nell’Appennino tosco-romagnolo protetto dal Parco nazionale da domani a domenica 26. Escursioni adatte anche ai neofiti sulle cime più alte come Monte Falco o Falterona, al mattina o al tramonto per godersi i momenti

più intensi dei paesaggi innevati o la luna piena. Le date in calendario sono le seguenti:

4 e 5 gennaio sia al mattino che al tramonto, 11, 12, 15, 18,19, 25

e 26. Info e prenotazioni: boschiromagnoli.it.