Ciaspolate facili per tutti, anche per bambini: le propone AlterTrek

L’associazione AlterTrek propone al sabato e alla domenica escursioni con le ciaspole ‘Le ciaspolatine’ su un percorso di poco meno di 2 chilometri, inedito , rivolto a tutti e in particolare alle famiglie con bambini al seguito e agli adulti alle prime esperienze con le camminate nella neve. "La prima esperienza di passeggiata sulla neve con le ciaspole – precisano le guide abilitate dell’associazione – deve essere calibrata e lasciare anche un ottimo ricordo". Il ritrovo è alle ore 10 al Passo della Calla (1.296 metri di altitudine) al confine tra Romagna e Toscana nell’area della Campigna. Inoltre il 5 febbraio per le famiglie con bimbi piccoli Altertrek organizza il Bobtrek riservato ai bambini e ai loro genitori e a cui possono partecipare anche i bimbi dai 6 anni in giù.

La prenotazione è obbligatoria e va segnalata l’esigenza di noleggiare le ciaspole e i bastoncini (le ciaspole per bambini partono dal n. 27) scrivendo a [email protected] Info solo Whatsapp al 320.0676766. I costi: 25 euro per gli adulti e 20 per i bimbi fino a 10 anni (non compiuti), prezzo che comprende servizio guida ambientale autorizzata, assicurazione rct, noleggio ciaspole e bastoncini e navetta per un genitore.

o. b.