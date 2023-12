Ciaspole ai piedi con la prima neve

La neve si è materializzata lunedì scorso nelle cime più alte dell’appennino tosco – romagnolo protetto dal Parco nazionale. Una coltre bianca che varia dai 15 ai 30 centimetri di Monte Falco (1.658 m.) che ha reso fiabesco il panorama da Campigna alla Calla, dalla Burraia ai Fangacci.

Note località per gli appassionati delle discipline sportive invernali e soprattutto dei ciaspolatori che subito domenica, in presenza di poca neve, avevano inforcato le racchette da neve per le prime escursioni stagionali.

Anche gli amanti della mountaine bike e della e-bike hanno voluto subito percorrere i sentieri innevati. Si tratta della prima nevicata dopo le prime spruzzate che hanno caratterizzato in più occasioni il mese di novembre, ma gli appassionati confidano in un inverno normale con tanta neve per permettere anche l’apertura della stazione invernale di Campigna-Monte Falco che attende i visitatori e gli sportivi. La siccità, dal canto suo, sembra ormai un lontano ricordo grazie alle piene sul Bidente dei giorni scorsi che si sono materializzate insieme all’aumento consistente del livello della diga di Ridracoli.

Infatti alle 11 di mercoledì l’invaso conteneva quasi 22.800.000 mc (sul massimo di 33 milioni) con una variazione in positivo di 955 mila mc e l’altezza dell’invaso aveva raggiunto quota 546m sul livello del mare (sui 557,30 della tracimazione) con un aumento di circa 121cm in 24ore.

Dati molto confortanti visto che nel periodo settembre – novembre i dati di aumento del livello di acque nell’invaso è decisamente superiore rispetto ai dati dello stesso trimestre del 2022.

La diga di Ridracoli sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 17, Idro invece il sabato sarà aperto, fino all’8 dicembre, il sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17.