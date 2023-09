Cibo e allegria a San Colombano con la Sagra della Scottona

Si tiene da domani a domenica a San Colombano l’11ª edizione della Sagra della Scottona. Saranno quattro giorni di buona cucina organizzati dalla Pro loco di San Colombano (nella foto i volontari in una precedente edizione), con il patrocinio del Comune di Meldola. Nel parcheggio di via del Partigiano, da domani a sabato si cena a partire dalle 18.30, mentre domenica si pranza dalle 12; si potranno gustare ricette con cibi poveri dimenticati a base di carne di scottona di razza Romagnola Igp, ma non solo.

Il ricco menù infatti propone anche cappelletti, tagliatelle, bolliti misti, trippa, spezzatino, ossobuco, pancia e ovviamente la fiorentina. "Possente e rustica, mitica e storica: questi gli aggettivi usati per definire la vacca di razza romagnola, che nasce infatti da lavoro e da carne – precisano gli organizzatori della locale Pro loco –, con scarsa produttività di latte, allevata nei secoli per diventare grossa e robusta per la fatica, con cosce possenti", recuperata non senza difficoltà "per essere solo fornitrice di impagabili bistecche. È una razza di ceppo podolico; il nome è riferito al ceppo di bovini grigi presenti nell’est Europa, di cui è documentato lo spostamento in Italia a più riprese in epoche antiche. Tra le varie categorie di bovino da carne (manzo, vitellone, vitelloa, bue) si trova la scottona: è una femmina di età tra i 16 e i 22 mesi che non è mai stata gravida e questo fa si che la carne sia ancora più tenera".

La sagra sarà allietata da spettacoli musicali e di intrattenimento. Il programma prevede durante la cena queste esibizioni: domani di Banda Larga; venerdì di Herpes Band; sabato di Sofia e Alex; domenica infine, a pranzo, dei Cantastorie di Romagna (info www.sagradellascottona.it). Oscar Bandini