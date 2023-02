"Cibo e tradizione, le vostre idee"

Si riconferma tra gli sponsor della nostra iniziativa, per il suo secondo anno, Coldiretti Forlì-Cesena, presieduta da Massimiliano Bernabini (foto) e diretta da Alessandro Corsini. "L’agenda di Coldiretti – spiega Bernabini – si articola in due progetti: Impresa verde, rivolto alla crescita competitiva delle imprese agricole, e Campagna Amica, per costruire un dialogo tra produttori e consumatori nel tempo della globalizzazione. Il progetto si propone di favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna, avvicinandola alla città. Grazie ai produttori della rete Campagna Amica, nel 2018 è stato inaugurato il ‘mercato di Campagna Amica’ di Forlì, in viale Bologna 75, aperto due volte alla settimana (venerdì e sabato mattina)".

Bernabini introduce quindi anche il titolo del premio appositamente istituito per i Campionati di Giornalismo 2023, che riguarda la connessione agricolturaalimentazione. Il titolo è: ’Cibo, convivialità e tradizione: raccontaci il tuo piatto casalingo preferito e cosa ti ricorda. I piatti della tradizione cucinati e consumati in famiglia con ingredienti sani e stagionali antispreco’. I ragazzi, pertanto, potranno scegliere di cimentarsi, con l’aiuto dei loro docenti in classe, anche con questo tema.

"Gli elaborati giudicati più interessanti dalla commissione interna, –annuncia Bernabini – riceveranno il premio Campagna Amica in uno speciale incontro organizzato da Coldiretti e riservato agli studenti e alle famiglie partecipanti. Sponsorizzando questo importante concorso, Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini evidenziano l’importanza che rappresenta per Coldiretti l’approccio ai giovani ed al mondo scolastico. Segnalando l’importanza degli alimenti come legame tra tradizione e attualità ma anche riportando alla luce i bei ricordi dell’infanzia. Questo progetto – conclude il presidente – rientra in un più ampio impegno di Coldiretti: auspichiamo quindi una sempre più stretta sinergia tra il mondo della scuola e dei giovani e il mondo agricolo che rappresentiamo".