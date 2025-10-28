Ciccarese e Di Tella: gran finale al ’Masini’

Si chiude questa sera, alle 21, alla sala Sangiorgi della Fondazione Masini (corso Garibaldi 98), la stagione autunnale della 24ª edizione di Sadurano Serenade, la rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart. A firmare la direzione artistica è l’artista forlivese Yuri Ciccarese, che sarà anche protagonista dell’ultimo concerto insieme al pianista Pierluigi Di Tella. Il programma, dal titolo ‘Un’aura amorosa’, propone un viaggio sonoro tra alcuni dei più raffinati autori del repertorio classico e romantico: Godard, Nielsen, Mozart, Bellini, Verdi, Wagner, Bach e Popp.

Un intreccio di epoche, stili e sensibilità musicali che mette in risalto l’intesa tra due interpreti di grande esperienza e sensibilità. Yuri Ciccarese, flautista eclettico e tra i più apprezzati della scena musicale forlivese, ha intrapreso gli studi con Giovanni Gatti al Conservatorio di Cesena, perfezionandosi poi con maestri del calibro di William Bennett, Aurèle Nicolet, Patrick Gallois e János Bálint. Tra i momenti più significativi della sua carriera c’è l’esibizione alla Carnegie Hall di New York (2012), il concerto come solista con la Russian Chamber Orchestra al Kursk Festival e l’esecuzione integrale dell’Offerta Musicale di Bach al Conservatorio ‘Tchaikovsky’ di Mosca. Accanto a lui al pianoforte, Pierluigi Di Tella, diplomato al Conservatorio Martini di Bologna e perfezionatosi con illustri maestri in Italia e all’estero. Artista di riconosciuto talento, si è esibito come solista e camerista in Italia, Europa e Brasile, collaborando con importanti orchestre, tra cui la Filarmonica Nazionale della Repubblica Moldava, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma e l’Orchestra Sinfonica Ucraina di Kiev. Ingresso a offerta libera.

v.p.