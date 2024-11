‘Cicciolata’ e Mercatino di Natale: a Cusercoli due feste a braccetto

A Cusercoli la prima domenica di dicembre sarà all’insegna di due feste. Si svolgeranno nel centro storico del borgo bidentino infatti la 15ª edizione della ‘Festa del maiale - La cicciolata’ organizzata dalla Pro loco Chiusa d’Ercole e dal Gruppo Amici della cicciolata, e il Mercatino di Natale promosso dal Comune di Civitella in collaborazione con numerose associazioni, il Gal L’Altra Romagna e l’Unpli di Forlì-Cesena e con il supporto della Regione Emilia-Romagna.

"La ‘cicciolata’ riesce a convogliare a Cusercoli migliaia di persone – commenta il presidente della Pro loco Aps Alberto Capacci –, attirate sia dagli stand dove la carne di maiale la farà da padrona, ma anche dal mercatino dell’ingegno, del riuso e del riciclo, dal Villaggio dei bambini con l’arrivo di Babbo Natale e l’accensione dell’albero.

Saranno una quarantina i gruppi di norcini (i ‘paioli’) in gara per aggiudicarsi il trofeo ‘Cicciolo d’oro’ che sarà assegnato dopo l’esame lungo e minuzioso da parte di una qualificata giuria che premia i ciccioli che sanno unire profumo, consistenza e croccantezza". Quello che ha caratterizzato in questi anni l’area dedicata alla lavorazione della carne di maiale è stata la presenza negli stand di tanti giovani, ragazzi e ragazze, proveniente da tutto il Forlivese e il Cesenate, ma anche da diverse altre città dell’Emilia-Romagna e da San Marino che, mischiati ai più esperti, anche stavolta animeranno per tutta la giornata anche con l’accompagnamento musicale la lavorazione del ‘divin porcello’.

Il programma della giornata prevede già alle ore 7 l’apertura del mercato agroalimentare in via Piolanti e alle 9 la lavorazione della carne di maiale in via Carini, mentre alle 11.30 l’apertura dello stand gastronomico e l’inizio della gara alle 14. Numerose le associazioni di volontariato (Avis, Alpini, comitato genitori asilo paritario Sacro cuore e delle altre scuole con lotterie solidali, Cooperativa culturale 2 Giugno e altre ancora) e qualificata la presenza di bancarelle dell’artigianato artistico in concomitanza con la Cicciolata e i Mercatini di Natale.

I mercatini con 33 bancarelle aprono alle 8.30, mentre alle 15 intrattenimento con gli elfi aspettando Babbo Natale che arriverà alle 16.30. Si prosegue alle 18 con l’accensione dell’albero e, a seguire, balli in piazza con i dj Luca Milandri, Pharrella e Penzo. Dalle 10 angolo ‘Ginciccio-lo’ proposto da Igor&Sandro con le marche più prestigiose di gin (dalla Romagna Gin Falterona 1654), musica per i grandi e giochi per i bimbi.

"La collaborazione tra Pro loco e Comune – dice il sindaco Claudio Milandri – ha unificato e qualificato due manifestazioni animando con successo il borgo di Cusercoli in previsione delle imminenti festività natalizie e di fine 2024". Iscrizioni gara ciccioli: 339.6040349.

Oscar Bandini