Ciclabile di Roncadello. Al via un nuovo cantiere

Procedono i lavori della nuova ciclabile che collegherà la frazione di Roncadello con il centro di Forlì; infatti, nella giornata di mercoledì è stato avviato il cantiere per il secondo e terzo tratto dell’itinerario ciclabile, lungo circa tre chilometri, reso possibile grazie al finanziamento europeo Next Generation, ai fondi dedicati del ‘bando ciclovie’ del Pnrr e a una quota di cofinanziamento comunale. La conclusione di questa parte di lavori è prevista per la primavera 2024. Un ulteriore passo avanti per dotare la città mercuriale e le immediate periferie di un sistema efficiente di percorsi ciclo-pedonali sicuri e sostenibili, una efficace alternativa all’uso dell’automobile.

L’opera si inserisce all’interno del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Forlì, e nell’ambito del progetto ‘Bicipolitana’, è stata suddivisa in quattro stralci, che corrispondono ad altrettante tratte di collegamento, per un finanziamento complessivo di un milione e 900mila euro; l’intervento trova spazio all’interno di un disegno più ampio per la realizzazione di una rete di infrastrutture tra loro interconnesse, dedicate alle due ruote, che hanno l’obiettivo di attrarre poli urbani e aree extraurbane.

"L’Amministrazione – dichiara Marco Catalano, assessore al Pnrr – tiene a sottolineare le diverse valenze di questo intervento: il ruolo importante di collegamento a servizio sia degli abitanti della frazione, che dell’esistente polo scolastico. Roncadello, infatti, possiede una scuola elementare e materna, un centro sportivo e un centro parrocchiale ed è interessata da un importante progetto legato all’ampliamento dell’offerta didattica cittadina: l’avvio del nuovo indirizzo agrario ‘Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’ dell’Istituto Professionale ‘Ruffilli’".

Il Comune di Forlì è da tempo impegnato nella realizzazione di questo tratto di ciclabile, infatti, i primi stralci di opere sono stati avviati e conclusi nel corso del 2022; mentre il quarto e ultimo tratto ha già ricevuto un finanziamento erogato dalla Regione Emilia-Romagna che vedrà la conclusione tra il 2025 e 2026. "Non bisogna poi dimenticare – prosegue l’assessore – che l’intero tratto di ciclabile tra Roncadello e Forlì, è un intervento a consumo di suolo molto ridotto in quanto è stato ricavato nel sedime della vecchia strada vicinale ‘Roncadello’ configurandosi, quindi, come un intervento totalmente sostenibile da un punto di vista ambientale. Infine, non bisogna dimenticare la valorizzazione paesaggistica e la memoria storica di un percorso che costeggia per quasi tutta la sua estensione il canale di Ravaldino; un corso d’acqua artificiale costruito nel 1050 e utilizzato in passato per alimentare i numerosi mulini oggi non più esistenti".