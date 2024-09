Ciclabile di viale Matteotti. Finiti in anticipo i lavori

La linea numero 7 della Bicipolitana di Forlì, la ‘Circolare Centro’, inizia a prendere forma con il completamento dei lavori lungo viale Matteotti. I cantieri che hanno interessato in queste settimane estive la zona, infatti, sono stati smontati con circa tre mesi di anticipo, svelando così la pista ciclabile bidirezionale che costeggia il viale. Lavori che sono stati finanziati con i fondi del Pnrr. Il percorso si sviluppa per oltre 750 metri da piazzale del Lavoro fino a piazzale della Vittoria.

"La pista ciclabile di viale Matteotti, realizzata in sede propria e a doppio senso di marcia – spiega l’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta –, garantisce un incremento importante in termini di offerta infrastrutturale per la mobilità dolce. Il nuovo percorso, protetto da una cordolatura spartitraffico di 50 centimetri e distinto dal marciapiede riservato ai pedoni, offre ai ciclisti e all’utenza più debole un tracciato sicuro, bidirezionale, in grado di collegare in maniera strategica la stazione ferroviaria al Campus universitario, passando per il perimetro del centro storico. Oltre a incentivare la mobilità sostenibile, questa ciclabile favorisce la riduzione della velocità di percorrenza dei veicoli a motore lungo i viali di circonvallazione".

Contestualmente alla realizzazione della nuova pista ciclabile è stata anche riqualificata la fermata dell’autobus di piazzale Indipendenza, presente lungo il tracciato, raccordandola ai percorsi ciclabili e pedonali e rendendola fruibile al servizio disabili. "Abbiamo adeguato gli attraversamenti pedonali esistenti – continua Petetta –, migliorato le uscite e le immissioni della rotatoria di piazzale Indipendenza, sistemato e messo in sicurezza l’intersezione tra piazzetta Savonarola, viale Matteotti e via Manzoni realizzando una rotatoria a fagiolo che favorisce, rendendoli più agevoli, l’ingresso e l’uscita dal centro storico".

Il tracciato realizzato con gli ultimi lavori si integra per l’appunto con quello che collega la stazione ferroviaria al Campus e, da qui, a viale Salinatore percorrendo via della Rocca. La linea 7 della Bicipolitana prevede che venga connesso da una pista ciclabile tutto l’anello dei viali che fanno da confine al centro storico della città.

Matteo Bondi