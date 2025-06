Ciclabile in viale Corridoni. Cantiere da lunedì al 1° ottobre: senso unico, ma solo per i lavori

Prendono il via lunedì i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile protetta su viale Corridoni: si partirà dal prolungamento della corsia già esistente su via Decio Raggi; si arriverà fino all’intersezione con via Giovanni dalle Bande Nere; poi si proseguirà lungo i 300 metri che conducono alla rotatoria che divide viale Due Giugno da via della Rocca.

Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, ha una duplice valenza. Con la sua attuazione si va a completare la Linea 7 della Bicipolitana di Forlì, rendendola organica e fruibile nella sua interezza. Si tratta del collegamento ciclabile che, dalla stazione ferroviaria, conduce al Centro Studi tra via Turati e via Aldo Moro (liceo scientifico, Matteucci e Itas Saffi), passando per il Campus Universitario e dalla Rocca di Caterina Sforza.

Inoltre la nuova pista ciclabile mette a norma il marciapiede prospiciente le abitazioni di viale Corridoni: questo avrà un’ampiezza di un metro e mezzo e verrà completamente ripristinato con il rifacimento delle rampe e la ricostituzione degli accessi in corrispondenza dei passi carrai. Al suo fianco si svilupperà una pista ciclabile, protetta da un cordolo di 50 centimetri, lungo la quale saranno creati varchi per consentire la fermata temporanea delle automobili di chi vi risiede o lavora.

"La nuova pista ciclabile su viale Corridoni si incardina in una strategia più complessiva perseguita da Comune di Forlì e dalla sua società strumentale Forlì Multiservizi Integrati, improntata alla sostenibilità e qualità della vita, alla sicurezza della mobilità urbana e all’incentivazione degli spostamenti ciclabili – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Petetta –. Visione che discende e dà attuazione pratica agli impegni assunti con l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Biciplan, i due strumenti di pianificazione che mirano a rafforzare la mobilità dolce". Nello specifico, "il Biciplan prevede la realizzazione di una rete di 192 chilometri di percorsi ciclabili integrati all’interno della città e nelle frazioni, con 15 linee di ‘Bicipolitana’ facilmente fruibili, individuabili e tra loro collegate. Dal momento della sua attuazione, i percorsi ciclabili all’interno della città sono passati da 102 a 145 chilometri".

I lavori si concluderanno entro il 1° ottobre. Occhio però ai disagi. Il cantiere partirà dal lato di viale Due Giugno e verrà istituito il senso unico di percorrenza su viale Corridoni. La direzione di transito consentita sarà quella verso piazzale della Vittoria, a partire da via Giovanni dalle Bande Nere e dalla rotatoria con via Decio Raggi. Il senso di marcia tornerà doppio una volta superata la Rocca, proseguendo verso il Campus. Le vetture provenienti da piazzale della Vittoria e viale Due Giugno verranno indirizzate su via della Rocca, com’era fino al 2019. Dall’autunno, pur in presenza della ciclabile, viale Corridoni tornerà a doppio senso.