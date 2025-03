Ciclista investito: è grave. Dramma lungo viale Roma, un 47enne travolto da un’auto

Grave incidente venerdì sera poco dopo le 21, quando un ciclista di 47 anni è stato travolto in viale Roma, non lontano dalla caserma ‘De Gennaro’. L’uomo stava pedalando lungo la via Emilia in direzione centro, quando a un certo punto ha tagliato la carreggiata in corrispondenza delle strisce pedonali, per attraversare il viale e portarsi, evidentemente dalla parte opposta. In quel momento, però, sopraggiungeva una Ford Fiesta guidata da un 35enne che lo investiva. Il 47enne – residente nella zona – è caduto a terra battendo la testa e riportando vari traumi. Immediato l’appello ai mezzi di soccorso del 118: il ciclista è stato caricato con il codice di massima gravità, e portato all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono considerate gravi. Praticamente illeso il conducente, pur sotto choc. Disagi per la viabilità visto che si trattava di un’arteria fondamentale per la città. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale.