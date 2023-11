Ciclista travolto e ucciso: ipotesi omicidio stradale

È indagata per omicidio stradale aggravato, la 27enne che ha investito Daniele Beltrani. Si tratta di un atto dovuto, in seguito alla morte del ciclista 57enne, travolto e volato fuori strada, nella mattinata di sabato a Forlimpopoli (tra Selbagnone e Fratta Terme). Beltrani, dipendente di Hera in pensione, era dirigente della polisportiva di Porto Fuori, località del comune di Ravenna, dove viveva. La sua grande passione era il ciclismo: aveva scalato i più importanti passi alpini, ma gli è stata fatale un’escursione in gruppo, con alcuni amici. Vano il volo in elicottero, al Bufalini, nel tentativo di salvarlo.

L’ipotesi di reato è rafforzata dal fatto che un altro ciclista è rimasto ferito. L’investitrice è finita nella corsia opposta, percorsa in quel momento da un gruppo di cicloamatori tra i quali proprio Beltrani. La giovane è risultata negativa all’alcol test, mentre si attendono ancora i risultati del test – una prassi, in questi casi – su eventuali altre sostanze stupefacenti o psicotrope.

Oggi il pm Sara Posa riceverà l’informativa della polizia locale dell’Unione dei Comuni. Poi potrebbe dare il via libera alle esequie di Beltrani: pare improbabile che si proceda con un’autopsia, visto anche che la dinamica pare molto chiara. Né l’auto della 27enne né la bici della vittima sono sotto sequestro.