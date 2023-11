Ciclisti, dal 2019 meno morti e feriti: "Ma manca la mentalità giusta"

Dal 2019 al 2022, nella provincia di Forlì-Cesena, il numero di ciclisti rimasti feriti in incidenti stradali è sceso del 15,8%, mentre quelli deceduti a seguito di incidente sono passati dai 7 del 2019 ai 3 del 2022.

Emergono dati timidamente confortanti dal report elaborato dal Centro di monitoraggio regionale sull’incidentalità stradale, rilasciato ieri e focalizzato sugli incidenti che hanno coinvolto biciclette (sia tradizionali che elettriche), da Piacenza a Rimini, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022. Un risultato che va di pari passo con quello, altrettanto incoraggiante, dell’attenzione riservata dalla città di Forlì ai temi ambientali: solo qualche settimana fa, infatti, Forlì era stata inserita nella top ten delle città più ‘green’ d’Italia dal Sole24Ore, tenendo conto di svariati indicatori, fra cui la diffusione di piste ciclabili, l’estensione di aree a traffico limitato e il numero di vittime della strada.

C’è poco da stare tranquilli, tuttavia, se si analizzano nel dettaglio le cause più ricorrenti degli incidenti: una considerazione che vale per tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni e gli stessi automobilisti. Secondo i dati Istat, ripresi dall’indagine regionale, la principale causa dei sinistri è, infatti, il comportamento distratto mentre si è in strada: se, sulle strade urbane (contesto in cui avviene l’88% degli incidenti con coinvolgimento di biciclette), i rischi maggiori sono rappresentati dalla guida distratta e dal mancato rispetto di precedenze e semaforo rosso; sulle strade extraurbane il pericolo si chiama eccesso di velocità. Nella stragrande maggioranza dei casi considerati, insomma, l’incidente è causato da comportamenti umani sbagliati e solo raramente si può parlare di fatalità o, ancora meno, di guasti meccanici.

Secondo Maura Ventimiglia, presidente di Fiab Forlì, "i dati positivi non devono farci dimenticare quanto siamo ancora lontani da una città e da un territorio che sia davvero per tutti, compresi gli utenti più deboli della strada. Chiediamo, pertanto, che anche l’amministrazione di Forlì metta mano al progetto della ‘città-30’: non è solo una questione di cartelli, ma di ripensare gli spazi, a partire dalle zone scolastiche, e sensibilizzare i cittadini. I progetti in cantiere sono tanti, dalle nuove ciclabili alla Bicipolitana, ma manca un autentico cambio di mentalità. È inutile continuare a far entrare le auto in centro e credere che il commercio possa essere rivitalizzato dalle auto davanti ai negozi. Il successo di Bologna Città 30 dimostra che le scelte coraggiose premiano".

Maddalena de Franchis