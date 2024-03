Ciclo di commedie dialettali Il Centro Sociale Primavera di via Angeloni 56 presenta un ciclo di commedie dialettali romagnole. Offre attività socializzanti per anziani per contrastare solitudine e depressione. Tessera annuale a 10 euro. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Per informazioni: 0543.63169; 349.1054902- 333.4274190.