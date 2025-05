Ciclo di incontri sulla scuola e spettacoli di burattini

Al via a Bertinoro un ciclo di incontri sulla scuola, per parlare di quello che è stato fatto, quello che serve ancora, e confrontarsi con i cittadini per capire le esigenze delle famiglie.

Per intrattenere i più piccoli ci sarà uno spettacolo di burattini e narrazione presentato da Christian Waldo e i suoi raccontatori. Primo appuntamento oggi alle 16 al Parco di via Maroncelli di Fratta Terme; si prosegue il 15 maggio ore 18 al Bar Retro, via della Palestra 133 di Santa Maria Nuova Spallicci; si conclude il 21 maggio ore 16 al parco di via Allende di Bertinoro. Interverrà Sara Londrillo, già assessora del comune di Bertinoro con delega a scuola e servizi educativi.